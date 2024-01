Dwayne Johnson ottiene tutti i diritti sul marchio The Rock grazie all' accordo con TKO Group

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'attore Dwyaneha stretto un nuovocon TKOche gli permette di ottenere isul"The".è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di TKO, ottenendo inoltre idi proprietà relativi alThe. L'prevede la creazione di nuovi servizi e merchandise in collaborazione con WWE. Una nuova collaborazione Il soprannome Theera nato dal padre di, che era stato il primo campione nero nella storia della World Wrestling Entertainment insieme a Tony Atlas. La famiglia ...

Svolta autoriale per Dwayne Johnson che tornerà alle origini, il combattimento sul ring, per interpretare il campione di MMA Mark Kerr in The ... (movieplayer)

Amazon MGM Studios e Seven Bucks hanno annunciato che Red One, l'action movie natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans , arriverà nei cinema di ... (movieplayer)

Dwayne Johnson , detto The Rock, ricrea un iconico meme per Natale regalando una risata ai suoi fan. Dwayne Johnson ha ricrea to un iconico meme per ... (movieplayer)

Come un fulmine a ciel sereno, pochi minuti fa è stato reso noto che Dwayne "The Rock" Johnson è ufficialmente entrato a far parte del consiglio d'amministrazione di TKO, l'azienda "madre" di WWE e UF ...Il produttore, a capo della sezione cinematografica della famosa piattaforma di streaming on demand, lavorava allo studio dal 2017.Il soprannome The Rock era nato dal padre di Dwayne Johnson, Rocky Johnson, che era stato il primo campione nero nella storia della World Wrestling Entertainment insieme a Tony Atlas. La famiglia ...