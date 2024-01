Droga nascosta sotto la culla del figlio | arrestato il padre | denunciata la madre

quattro arresti per droga messi a segno dagli agenti del Commissariato di San Carlo Arena a Napoli . A finire in manette un 31enne, un 19enne, un ... (teleclubitalia)

POLIZIA LOCALE. Nuove forme di spaccio: per il contrasto in azione le Unità cinofile. Il valore economico di questo sequestro è stato stimato tra i ... (ecodibergamo)

I carabinieri lo hanno trovato in possesso di un panetto di hashish nascosto nei pantaloni ... il 37enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. La droga, per un peso complessivo di ...Cellulare e droga sequestrati a un detenuto nel carcere di Foggia. Si tratta di micro cellulare con sim e carica batteria, e di hashish e cocaina scoperti dalla polizia penitenziaria. A darne notizia.La droga era nascosta sotto il pannello dello sportello posteriore lato guida. Il panetto aveva sovrimpressa la dicitura ‘Maria che, come un marchio di fabbrica, solitamente identifica ...