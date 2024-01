Dragon Trainer | dall' animazione al live-action | Dreamworks come Disney? Tutto quello che sappiamo sul film

(Di martedì 23 gennaio 2024) Diretto da Dean DeBlois, l'adattamento di, l'amatissimo e premiatissimoanimato del 2010, primo capitolo di una trilogia, è atteso nelle sale nel 2025. Sarà l'inizio di un modello produttivo simile ade la Casa di Topolino? A conti fatti,è il quarto franchise più remunerativo in assoluto dell'intera storia cinematograficaAnimation, ormai lunga 26 anni. Impossibile scalzare il primato di Shrek, che rappresenta il volto stesso dello studio e anche il suo maggior successo, con quasi 3 miliardi di dollari incassatia saga al completo. Secondo posto è invece di Kung Fu Panda, di cui attendiamo fiduciosi il nuovissimo quarto capitolo, mentre la medaglia di bronzo va agli animali di Madagascar. Questo ...

Ha già lavorato alla trilogia di Dragon Trainer come doppiatore di Stoic l’Immenso, padre di Hiccup, ma ora Gerard Butler presterà il volto allo ... ()

Nick Frost farà parte del cast del remake in live action dell'acclamato franchise Dragon Trainer . Si arricchisce ulteriormente il cast del remake ... (movieplayer)

Diretto da Dean DeBlois, l'adattamento di Dragon Trainer, l'amatissimo e premiatissimo film animato del 2010, primo capitolo di una trilogia, è atteso nelle sale nel 2025. Sarà l'inizio di un modello ...LEGGI – Dragon Trainer: partono le riprese del film, ecco il regista sul set! “La nostra prima settimana di riprese è stata un successo travolgente” ha scritto. “Le scene sono mozzafiato, la troupe è ...In una recente intervista con ScreenRant per presentare il suo nuovo thriller Wanted Man dove interpreta Travis Johansen, un anziano detective della polizia. Per l’occasione l’attore ha aggiornato i ...