Dr Martens | gli anfibi che non passano mai di moda

(Di martedì 23 gennaio 2024) La storia delle Dr.è la storia di un successo senza tempo. Quando il primo prototipo venne venduto nel Regno Unito divenne subito un must tra i giovani. Oggi, in tutto il mondo, gliDr.sono sinonimo di qualità e di tendenza, soprattutto per il loro grande comfort, dato...

Il giro tra i live club italiani più rilevanti per l’ecosistema musicale locale organizzato da MI AMI con il supporto di Dr. Martens, nonché antipasto on the road della diciottesima edizione del ...I prodotti sono selezionati con autonomia editoriale. Se acquisti uno di tali prodotti potremmo ricevere una commissione. Alcuni prodotti citati nell’articolo potrebbero essere soggetti a posizionamen ...Nella prima partita del post Pascal Janssen, l’AZ Alkmaar schiera Dani De Wit nel cuore del centrocampo. I biancorossi pareggiano 2-2 con lo Zwolle (De Wit in campo per 64 minuti) bagnando con un ...