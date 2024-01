Dove vedere Io Capitano | ora che è in corsa per un Oscar

(Di martedì 23 gennaio 2024) Iodi Matteo Garrone fa sognare il cinema italiano sempre più in grande. Presentato in anteprima mondiale a Venezia 80 lo scorso settembre, ha vinto il Leone d'argento alla regia e ha portato il suo protagonista, Seydou Sarr, attore alla sua prima esperienza, a ricevere il premio Mastroianni per il miglior talento emergente. Di lì a poco, la sua storia, che racconta l'epopea di due ragazzi senegalesi che inseguono il sogno di una vita diversa e tentano di raggiungere l'Italia per mare, ha convinto anche le giurie dei festival di San Sebastian e Ghent e ha ottenuto la candidatura a miglior film straniero ai Golden Globe e Satellite Awards. La notizia più bella, però, è arrivata quando, già selezionato dall'Italia a rappresentarci nellaagli2024, Ioha passato la prima fase di selezione ...

