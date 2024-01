Dopo ok a Autonomia Fdi corre sul Premierato | via l’antirbaltone

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (askanews) – Le proposte di modifica sono pronte e sono custodite in una cartellina che il meloniano Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, custodisce gelosamente mentre cammina per i corridoi di palazzo Madama. Due paginette, che contengono sette ipotesi di emendamento che – racconta – sono state predisposte da lui stesso e da Marcello Pera negli ultimi giorni. Prima, giovedì scorso, se ne era discusso a palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni in un vertice che avrebbe dovuto rimanere segreto. Ed è in quell’occasione che la presidente del Consiglio avrebbe dato il via libera all’ipotesi di cambiare la contestatissima (dai costituzionalisti e non solo) norma anti ribaltone, ovvero quella che prevede la possibilità di un ‘secondo premier’ che a differenza di quello eletto avrebbe la facoltà di porre fine alla legislatura. A ...