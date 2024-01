Domani i funerali di Gigi Riva | la camera ardente allo stadio

(Di martedì 23 gennaio 2024) AGI - Sarà trasferita nelloUnipol Domus di Cagliari la salma della leggenda del calcio italiano,, 79 anni, stroncato da un infarto lunedì 22 gennaio mentre era ricoverato in Cardiologia all'ospedale Brotzu. Lasarà allestita probabilmente dalle 12, per consentire a tutti coloro che l'hanno amato di porgergli l'ultimo saluto. I, invece, sono previsti peralle 16 nella basilica di Bonaria, a Cagliari. Sarà Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, a presiedere la messa. In prefettura a Cagliari è stata convocata per le 11 una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per definire i dettagli. "La morte ditocca nel profondo il ...

Rocco era conosciuto e apprezzato per il suo lavoro decennale in diverse testate ma anche per l'impegno sul versante associativo della categoria. I funerali si terranno domani alle 16 alla parrocchia ...Per la Sardegna, sarà come un funerale di Stato. Il suo popolo in fila per la camera ardente davanti allo stadio del Cagliari, che sarà dedicato a lui, con il pensiero profondo del presidente Giulini.Alle 16 si svolgeranno i funerali in forma solenne presso la basilica di Bonaria ... di Leggiuno (Varese), il paese dove Riva era nato e cresciuto e dove si osserverà domani il lutto cittadino. Dopo ...