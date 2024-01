Doc – Nelle tue mani 3 | Giacomo Giorgio svela | “La mia vita è cambiata completamente rispetto a qualche anno fa ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 gennaio 2024) È iniziata lo scorso giovedì 11 gennaio la prima puntata della terza stagione di Doc –tue, la serie tv di Rai Uno con Luca Argentero, Matilde Brandi e Pierpaolo Spollon. Nel cast fra le new entry anche, ovvero Ciro Ricci di Mare Fuori. Dopo aver interpretato uno dei personaggi più amati della serie Netflix,ha indossato il camice in una delle fiction più popolari della rete ammiraglia. Sulle pagine di Sorrisi, in edicola da oggi, il venticinquenne di Napoli ha raccontato qualcosa in più sul suo personaggio, lo specializzando Federico Lentini: È un figlio di papà milanese, con unacomoda e una carriera già scritta. È un personaggio tridimensionale, con molti piani narrativi. Ha incoerenze, fragilità e antipatie. Poi c’è la figura paterna ...