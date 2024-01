Djokovic verso la semifinale agli Australian Open | “Guardo Sinner con i popcorn | è nel momento della vita”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Novakha sconfitto Taylor Fritz in quattro set e si è qualificato alladegli2024. Il tennista serbo ha avuto la meglio sullo statunitense al termine di un’autentica batta sportiva, riuscendo a imporsi con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Il numero 1 al mondo tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il vincente del confronto tra Jannike Alex de Minaur. Novaksta cercando di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel primo Slamstagione e ha dimostrato un ottimo piglio tecnico e agonistico, pur soffrendo la verve dell’americano che ha fatto sentire la propria caratura ...