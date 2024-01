Djokovic | un punto da fantascienza | Fritz di sasso | pubblico in delirio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Prosegue la marcia di Novakagli Australian Open: il serbo e numero 1 al mondo batte ai quarti lo statunitense Taylored è il primo a qualificarsi alle semifinali del primo match della stagione. Nole, in semifinale, sfiderà il vincente del match tra Jannik Sinner e Andrej Rublev, che seguiva il suo incontro. Non una partita semplicissima, per. Sin dal primo game, durato la bellezza di 16 minuti. Dunque il serbo vince il primo set al tie-break, il tutto dopo aver annullato dei set-point a favore di. Poi l'americano ha disputato un grandissimo secondo set, dove è riuscito a imporsi per 4-6. Peccato che in seguitoabbia iniziato a flirtare con la perfezione: una macchina da tennis che chiude la pratica vincendo il terzo set per 6-2 er l'ultimo per 6-3. Un ...