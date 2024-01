Disney Plus | tutte le uscite di febbraio 2024

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 gennaio 2024) Scopriamo insiemele prossimee novità sulla piattaformadi: un mese caratterizzato da film e serie tv che amplieranno il ricco catalogo della piattaforma Il mese diporterà molti nuovi titoli nel catalogo già ricco di+: da The Marvels a The Bad Batch, vediamo insieme quali film e serie tv saranno pubblicati in chiaro sulla piattaforma. Ultimee novitàdiThe Marvels Già disponibile per l’acquisto e il noleggio in formato digitale, The Marvels ha ora una data di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming+. The Marvels è l’ultimo film del MCU: la ...