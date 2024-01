Dichiarazioni Osimhen | i tifosi del Napoli | “Non sarebbe stato meglio cederlo prima?”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le rivelazioni di Victorsul suo futuro calcistico con il. Le reazioni infuocate deie la prospettiva della sua partenza. Nell’ambito di una intervista durante la sua partecipazione alla Coppa d’Africa, l’attaccante del, Victor, ha gettato luce sul suo futuro calcistico conche hanno catturato l’attenzione deie degli appassionati di calcio in tutto il mondo., attualmente in forza al, ha rivelato i dettagli del suo prossimo passo al termine della stagione in corso. Le sue parole, pronunciate durante un’intervista esclusiva con la CBS, hanno alimentato le speculazioni e innescato una serie di reazioni online. “Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo ...

Piccola battaglia in casa Napoli. Dalle parole del l’agente di Kvara Mamuka Jugeli , che ieri aveva tirato in ballo Victor Osimhen , parlando del suo ... (ilnapolista)

Alvino critica i procuratori del Napoli per le dichiarazioni fuori luogo e attacca De Laurentiis per la gestione della situazione: servono ... (napolipiu)

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato del suo futuro alla CBS dal ritiro della nazionale della Nigeria. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ho già preso la mia decisione in merito al ...Dai microfoni della CBS, Victor Osimhen, attualmente impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa, rilascia una dichiarazione sul suo futuro: “Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step al ...Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante ha spiegato chiaramente di aver già deciso cosa fare al termine della stagione, con una dichiarazione che non lascia per niente tranquillo il ...