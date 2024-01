Di Lorenzo | “Tanta delusione | abbiamo dato tutto Ora testa al campionato”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, visibilmente deluso per gli episodi che hanno caratterizzato il match di ieri di Supercoppa con l’Inter. La città è avvolta da una leggera nebbia mentre il Napoli fa rientro dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Laè palpabile, ma il capitano azzurro, Giovanni Di, ha già messo in moto la macchina mentale per concentrarsi sul prossimo capitolo: il. Nella mattinata di oggi, la squadra partenopea è tornata in città dopo una partita combattuta fino all’ultimo minuto in Arabia Saudita. Il trofeo è sfuggito di mano agli azzurri proprio nel minuto 91, lasciando dietro di sé un’atmosfera di grande rammarico. Tuttavia, non c’è tempo per piangersi addosso, poiché la vita dell’SSCN Konami Training Center riprenderà domani con gli ...