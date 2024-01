“Devo dire una cosa su Paola Perego” Antonella Clerici parla della collega e si commuove

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024)rompe il silenzio su, lo ha fatto nella puntata di oggi di È sempre mezzogiornondosi fino quasi alle lacrime. La conduttrice, dalla sua sola d’ospedale, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. Un intervento, la nefrectomia parziale, che si è resa necessaria per arginare il tumore al rene diagnosticato. >>Schianto choc in autostrada, coinvolti più mezzi: ambulanze sul posto e traffico paralizzato. La situazione Il tumore al rene è piuttosto subdolo. I sintomi possono comprendere ematuria, dolore al fianco, massa palpabile e febbre di origine sconosciuta. Tuttavia, i ...