“Deputati di AfD contattarono Assad e Mosca per deportare gli immigrati siriani” E Berlino pensa al bando per l’estremista Sellner

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non è stato l’arrivo, alla fine del 2023, del leader della Nuova Destra e del Movimento Identitario austriaci, Martin, a risvegliare in una fetta di Alternative für Deutschland l’idea di deportazioni di massa di migranti. Un piano internazionale per rispedire i migrantinel loro Paese i membri dell’estrema destra lo avevano giàto nel 2018. E per realizzarlo, come racconta in una sua inchiesta la Zdf, avevano preso contatti col governo di Bashar al-e con la Russia. Le rivelazioni della tv tedesca arrivano in settimane di grande tensione in una Germania dove l’estrema destra sta dilagando nei sondaggi, con oltre 1,5 milion di persone scese in piazza aper protestare contro i piani di un partito che, al momento, rimane all’opposizione. Secondo quanto pubblicato, nel ...