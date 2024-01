Delusi da Putin? Nuovo video della Cia per reclutare i russi

Leggi su formiche

(Di martedì 23 gennaio 2024) Un altroin russo, il terzo, pubblicato su Telegram e su altre piattaforme social. La Central Intelligence Agency continua a rivolgersi aidisincantati dai loro leader, offrendogli una via per condividere informazioni in totale sicurezza (la darknet Tor). L’agenzia di intelligence statunitense, che fa affidamento soprattutto sulla human intelligence come sottolineato recentemente dal direttore William Burns, ha diffuso “Why I contacted CIA: the motherland”,molto simile ai due pubblicati l’anno scorso. L’intento di Langley sembra un collegamento tra il patriottismo russo e le disparità tra i soldati che si sacrificano sul campo di battaglia, in particolare nell’aggressione dell’Ucraina iniziata dal presidente Vladimir23 mesi fa, e le vite agiate dei leader. Nelil ...