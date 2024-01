Decreto Milleproroghe | Sasso Lega | “Massimo impegno per docenti e Ata Per proroga contratti per assistenti amministrativi e tecnici presto un decreto”

Udir ha suggerito, al Decreto Milleproroghe - AC 1633 " Conversione in legge del Decreto -legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni ... (orizzontescuola)

Venerdì sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti al Decreto Milleproroghe . Secondo fonti parlamentari dovrebbero essere circa 1300 ... (orizzontescuola)

“Da sempre come Fratelli d’Italia siamo attenti alle esigenze del mondo della scuola. Ecco perché il Dipartimento Istruzione ha predisposto e sono ... (orizzontescuola)

Così si è potuto avviare questo percorso per i soggetti che avevano maturato i requisiti richiesti dall’intesa, in applicazione della direttiva attuativa regionale del decreto Milleproroghe”. Il ...Presentato dal deputato della Lega, Rossano Sasso, un emendamento al decreto Milleproroghe che prevede la proroga ...Alcuni deputati del Movimento cinque stelle presentano emendamento al Dl Milleproroghe proponendo di sopprimere la proroga per tutto il 2024 delle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto ...