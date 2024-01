De Vrij | «Tanta fame e voglia di vincere trofei e scrivere la storia!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Deha giocato un’ottima partita su Kvaratskhelia. Il difensore festeggia, dopo averlo fatto in campo, anche su Inter TV. LA FESTA – Stefan deesulta per la vittoria in Supercoppa Italiana: «Un’emozione bellissima, sempre belloun trofeo ela storia. Poi siamo un grandissimo gruppo: è veramente bello. Abbiamodi: ci siamo detti questa cosa prima della partita, eravamo consapevoli dell’importanza di questa partita emo continuare. Può condizionare in modo positivo? Sicuramente ci daràenergia edi continuare a». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...