De Siervo | «Razzismo? Entro fine anno scanner facciali negli stadi»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le parole di Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, sulitaliani Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ha parlato al Corriere della Sera deldopo il caso Maignan. LE PAROLE – «Il piano è dotare glidi tutte le squadre iscritte alla serie A di impianti di videosorveglianza in grado diizzare all’ingresso delloo i volti di chi vi accede associandoli ai dati anagrafici presenti nei biglietti nominali, così da risalire immediatamente all’identità dei tifosi. Nonostante la crisi economica conseguente al Covid, la mancata disponibilità dei calciatori a ridursi anche parzialmente gli stipendi mi auguro che riusciremo a investire in questa ...

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A ... mi auguro che riusciremo a investire in questa tecnologia perché la riteniamo determinante nella lotta al razzismo e alla violenza negli ...Quando Mike Maignan nel primo tempo della partita con l’Udinese ha alzato la mano, non per parare un pallone come fa di solito ma per… Leggi ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato misure più severe contro il razzismo negli stadi. Questa decisione arriva in seguito agli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan, portiere del ...