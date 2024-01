De Siervo e una riforma che non s’ha da fare | “Perdono gli italiani”

Leggi su notizie

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’ex presidente della Consulta parla a Repubblica e non sembra affatto contento dellastrutturale sulle Regioni Attenzioni e riflessioni su unache sta facendo discutere. E soprattutto dividere. Già perché se dovesse passare, secondo diversi giuristi e costituzionalisti, rischierebbe di creare tanta di quella confusione che la metà, basta. Almeno è il pensiero comune e ad esternarlo in maniera piuttosto evidente è Ugo De, ex presidente della Corte Costituzionale che proprio non riesce a vederla come unache possa servire, soprattutto in questo momento. Per l’ex numero uno della Consulta è una “parziale e impugnabile davanti alla Corte”. Ugo Del’ex numero uno della Corte Costituzionale (Ansa Notizie.com)Secondo l’ex presidente della Corte ...