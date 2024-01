De Luca a Pozzuoli | «Presto una manifestazione con i sindaci contro il governo sui fondi Ue»

Con la partenza della Nazionale di Trap per Il Cairo comincia ufficialmente la stagione agonistica internazionale per il Tiro a Volo italiano. Gli azzurri, guidati in pedana dal Direttore Tecnico Marc ...Regione e sindaci annunciano una manifestazione per lo sblocco delle risorse. Anche gli imprenditori chiedono soluzioni rapide ...Di seguito le formazioni ufficiali di Gambia-Camerun, match valido per la Coppa d'Africa. Titolare il centrocampsta del Napoli Andrè Frank Zambo Anguissa. GAMBIA (4-4-1-1): Gaye; Sanneh, Gomez, Colley ...