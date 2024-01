De Laurentiis | ‘Farei una squadra in Arabia | ma il City ne ha 42 e io devo vendere il Bari In Italia c’è chi ha 900 milioni di debiti…’|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 23 gennaio 2024) 2024-01-23 00:44:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Aurelio Dea tutto campo. Il presidente del Napoli, dopo la finale di Supercoppana persa dagli azzurri contro l’Inter a Riad, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi. RAMMARICO PER COME E’ ANDATA? – “No, sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Li ho ringraziati, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che un premio ci sarà lo stesso. Hanno dimostrato di essere, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c’è rammarico. Vedo un Napoli che, pure in attesa che entrino le nuove forze dal mercato, cioè i due giocatori che sono arrivati e non hanno avuto tempo di allenarsi, oltre ad altri due che ...