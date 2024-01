Ddl Autonomia | l’ok del Senato con 110 voti favorevoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilha ufficialmente approvato in prima lettura il ddl Calderoli sull’differenziata con 110, 64 contrari e 30 astenuti. Iprovengono dalla maggioranza, dal gruppo per le Autonomie e dalla senatrice Mariastella Gelmini, unica favorevole del gruppo di Azione. Contrari iri di AVS, Iv, M5S e Pd. Il provvedimento L'articolo proviene da Il Difforme.

Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell' Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai ... (ilmessaggero)

IL TESTO L'aula del Senato nel pomeriggio ha approvato in prima lettura il ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti. Il provvedimento passa ...