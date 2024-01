Dazn | il ceo Azzi | 'Gare gratis | IA e camere sugli arbitri Prezzi? Come un caffé al giorno'

In occasione di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stefano Azzi ha affermato che in termini di danno, la Pirateria costa alla Serie ... (247.libero)

Poco dopo aver parlato dei commenti del CEO di DAZN sui prezzi, dalla piattaforma che trasmette la Serie A in Italia arriva un annuncio importante: analogamente a quanto avvenuto in Germania, dove il ...Dopo il lancio di successo in Germania, DAZN annuncia la possibilità di fruire gratuitamente di una selezione di contenuti in app ...AzzI (DAZN): «Eventi gratuiti, esperienza unica e antipirateria efficace», Così immagina il calcio in tv Stefano Azzi, CEO di Dazn nell'intervista pubblicata oggi su Repubblica. Non è più solo una par ...