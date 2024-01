Dazn gratis | sbloccata la modalità free | quali partite si potranno vedere

(Di martedì 23 gennaio 2024)sblocca laper una serie di eventi sportivi, la visione sarà consentita senza l’abbonamento.annuncia la, una nuova funzione che permetterà di accedere alla visione di diversi eventi sportivi anche a tutti coloro che non sono in possesso dell’abbonamento. Ma come funziona esaranno gli eventi disponibili?annuncia la, di cosa si tratta La nota piattaformasblocca una nuova funzione, offrendo la possibilità di accedere gratuitamente ad una serie di contenuti presenti nell’applicazione. Laè stata introdotta a livello globale, compresa adesso anche l’Italia. Dunque, si potrà accedere alla ...

Da oggi 23 gennaio è realtà in Italia DAZN Free . Il servizio per vedere partite gratis è stato lanciato prima in altri paesi come la Germania e ora ... (optimagazine)

Intervistato da "La Repubblica", l'ad di "DAZN", Stefano Azzi, risponde ad una domanda sulla trasmissione in chiaro delle gare di Serie A in risposta all'intenzione della Superlega di trasmettere le ...Dazn annuncia la modalità free. Una serie di contenuti accessibili a tutti senza abbonamento: si parte con Tottenham-Manchester City, in programma venerdì 26 gennaio. Quali partite si potranno vedere ...Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport presenti in tutto il mondo, l'ambizione di DAZN è quella di creare la più grande comunità online in cui tifosi occasionali e super appassionati possano ...