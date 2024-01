Dazn gratis | quale sarà il primo match gratuito visibile in modalità free | come funziona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Svoltaper: dalle prossime settimane alcune importanti sfide sportive, tra cui il calcio, verranno erogate gratuitamente. Diletta Leotta pubblicizza(credits) – ilcorrieredellacitta.comSvolta epocale per, che annuncia unain chiaro e gratuita per i propri telespettatori. Dopo numerose problematiche emerse con l’utilizzo della piattaforma sportiva di streaming per gli eventi sportivi in diretta (calcio, basket, motori, UFC, etc), il famoso gigante dello sport in Italia avrebbe deciso di rilanciare una proposta volta a riconquistare i propri telespettatori e magari arrivare a nuovi utenti. La svolta diL’annuncio della svolta gratuita era nell’aria già da parecchi mesi, considerato anche il vasto dibattito ...