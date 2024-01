David Gail | la causa di morte svelata dalla sua famiglia senza sospetti

(Di martedì 23 gennaio 2024)è morto lo scorso 16 gennaio 2024 adi un arresto cardiaco improvviso, all’età di 58 anni. La conferma arriva da un rappresentate delladell’attore, ricordato per un ruolo nel telefilm Beverly Hills 90210. Un rappresentante della suaha reso noto un comunicato in cui si specifica che laè sopraggiunta per “complicazioni dovute a un arresto cardiaco improvviso”. I soccorsi sono stati tempestivi e hanno provato a salvargli la vitasuccesso. Al corpo ormai esanime dell’attore è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Il rappresentante ha specificato a People: “Lanon ha modo di sospettare che lasia stata altro rispetto a un arresto cardiaco. ...

Brenda, Brandon, Kelly, Dylan, David, Steve e Donna sono stati per anni nomi nevralgici nei discorsi di milioni di adolescenti (e non solo) di tutto il mondo. Gli appassionati di Beverly Hills 90210,.Con la scomparsa dell'attore David Gail, si torna a parlare di "maledizione" per il telefilm "Beverly Hills 90210". Strani incidenti, malattie e morti in giovane età, per gli attori di una delle serie ...Addio a David Gail, l'attore 58enne era stato nel cast di Beverly Hills 90210: era stato il fidanzato di Brenda, alias Shannen Doherty.