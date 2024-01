Dall’esame orale alle Invalsi obbligatorie | le novità per la Maturità 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gennaio– PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) come requisito d’ammissione all’esame e colloquioparzialmente rivisto. Ma anche materia – o materie – oggetto della seconda prova e discipline affidate ai commissari esterni. Ecco i principali aspetti “inediti” della. Tuttavia nessuno stravolgimento, ma solo una “manutenzione della versione attuale”, come ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Anche perché per modifiche di sostanza servirebbe un passaggio legislativo, che al momento non è in agenda. A giorni ne sapremo di più: entro fine gennaio, ad esempio, viale Trastevere dovrà sciogliere la riserva sulle materie designate per la seconda prova scritta di indirizzo e sul loro affidamento alla componente esterna della ...