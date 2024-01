Dalla Memoria al Ricordo | a Treviglio doppio appuntamento con il “Teatro Civile”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024). Si alza il sipario sugli spettacoli de ’Il’, la rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale in occasione della ‘Giornata della’ e del ‘Giorno del’ e inserita all’interno della stagione teatrale delNuovo. La Giornata dellasi celebra il 27 gennaio per ricordare il giorno del gennaio 1945 in cui i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz vennero abbattuti mettendo fine alla Shoah. Per celebrare questa giornata saranno tre gli appuntamenti:venerdì 26 gennaio alle 20 si inaugura infatti allo Spazio MenoUno di Piazza Garibaldi la mostra ‘Mai più’ organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Anpi, una drammatica testimonianza fotografica della tragica ...