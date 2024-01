Dalla letteratura al teatro | la tragedia condivisa di due padri «nemici» riaccende il dialogo tra israeliani e palestinesi

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quante facce ha il dolore? E quante il conflitto in Medio Oriente? Devono esserselo chiesti in molti, nelle ultime settimane, di fronte al propagarsi della violenza come una scarica elettrica impazzita in tutta la regione: Israele e Gaza, certo, ma anche la Cisgiordania e il Libano. E poi Siria e Iraq. Iran e Kurdistan. Pakistan. E Yemen, mari, stretti e canali circostanti. Dov’è il senso di tutto ciò che sta accadendo? Dov’è il perché, e dov’è la via d’uscita? Pure la geopolitica annaspa di fronte allo spillover dell’orrore. E se risposte più adeguate arrivassero dall’arte? Infiniti volti ha la guerra, infiniti il dolore, come infinite sono le facce dell’Apeirogon, il poligono “impensabile” che dà il titolo a un libro-fenomeno dello scrittore irlandese-americano Colum McCann. Da quell’opera rivelazione (Feltrinelli, 2022 in edizione italiana) sulla guerra e sulla pace due attori ...