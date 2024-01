Dal Senato sì al ddl Autonomia Le opposizioni protestano sventolando il tricolore La Lega risponde con il Leone di San Marco

(Di martedì 23 gennaio 2024) Arriva il primo via libera al ddl Calderoli sull’attuazione dell’differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Ilha approvato il testo con 110 voti favorevoli, 64 no e 3 astenuti. Un voto avvenuto in un clima teso, mentre dagli scranni del Pd iri intonavano in coro l’inno di Mameliin Aula il, per sottolineare la contrarietà alla riforma. Proteste anche dai banchi del Movimento 5 stelle mentre dagli scranni del Carroccio la leghista Mara Bizzotto tira fuori una bandiera con ildi San. Un contesto caotico che ha portato il presidente d’Aula GianCentinaio, a sospendere la seduta per pochi minuti. Adesso il ddl passa alla Camera e intanto il ministro per gli affari Regionali, Roberto ...

Anche a fronte di tante affermazioni udite in questi giorni sento di dover ripetere e confermare che l’autonomia non vuole lasciare indietro nessuno, non è la fuga dei ricchi dalla nave in difficoltà.La riforma costituzionale è in commissione Affari costituzionali al Senato, ma senza fretta ... il termine ultimo per il deposito è slittato dal 29 al 31 gennaio. Ogni passaggio, tuttavia, è nelle ...Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della ...