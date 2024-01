Dal Senato primo sì ad Autonomia ma in aula risuona inno Mameli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (askanews) – L’delha approvato il disegno di legge del Governo Meloni per l’attuazione dell’regionale differenziata, collegato alla legge di bilancio, che porta il nome del ministro leghista per gli Affari regionali Roberto Calderoli. I sì della maggioranza sono stati 110, i no 64 (Pd-M5S-AVS-Iv), 3 gli astenuti: dueri di Azione (ma Mariastella Gelmini ha votato a favore) e uno del gruppo Autonomie, nel quale si registrano anche due voti favorevoli al ddl governativo. L’iter legislativo è durato molti mesi, la commissione Affari costituzionali ha svolto decine di audizioni, ma fra opposizioni e maggioranza la polemica è sempre viva, come dimostra anche la pittoresca e convulsa conclusione della seduta di palazzo Madama, con i parlamentari che prima dai banchi della ...

ROMA L’Aula del Senato approva in prima lettura la riforma Calderoli che attua l’Autonomia differenziata, battaglia storica della Lega che “guida” la maggioranza nell’esultare al disco verde che arriv ...Noi non molliamo». «Il provvedimento sull'autonomia differenziata che è stato votato oggi dal Senato non sarà la terra promessa raccontata. Trattato come oggetto di scambio fra Lega e Fdi è diventato ...per Fratelli d'Italia sarebbe invece un modo come un altro per perdere consensi nelle altre regioni. Pertanto, siamo sicuri che la legge sarà discussa a breve anche alla Camera e passi così come è ...