Dal catrame alle nuvole | l’imprenditore Gaetano Castaldo racconta tre generazioni di asfaltisti e come è cambiato il settore

(Di martedì 23 gennaio 2024) Secondo l’ultimo Rapporto Federcostruzioni, nel 2022 sono salite produzione (+19.6%) e occupazione (+9%), nella filiera edile. E nonostante alcune incertezze nel 2023 (vedi superbonus), sembrano ormai lontane la crisi degli anni ’90 e il decennio nero, dal 2008 al 2017, durante il quale ildell’edilizia ha subito una forte crisi, avvertita non solo in Italia, ma in tutto il continente Europeo. Parliamo di un comparto, quello dell’edilizia e delle costruzioni, che insieme al suo indotto rappresenta in Italia oltre il 6% dell’occupazione e il 4,5% del PIL e dove l’ossatura portante è costituita da micro, piccole e medie imprese.per tutta l’economia italiana, del resto. Ma quali sono le prospettive per il, soprattutto al sud? E quanto incide la carenza di manodopera sulla attività totale? Ne abbiamo parlato ...