Dagli incontri segreti con Davigo a De Mita | la vita e le storie di Sabino Cassese

Leggi su notizie

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il famoso giurista e professore parla al Corriere della Sera e si racconta in tutto e per tutto come forse non ha mai fatto nella suaUna delle persone di cui si sta sentendo parlare tanto, soprattutto in questo ultimo periodo per via dell’autonomia differenziata e per il Premierato, argomenti sui quali si è espresso diverse volte, a favore soprattutto. Si tratta del Professorche, oltre a presentare una sorta di libro-intervista insieme alla giornalista Alessandra Sardoni, ha parlato un po’ della sua, a partire da Enrico Mattei, lo storico patron dell’Eni, morto in circostanze sospette. E lui, il professor, cominciò proprio con Mattei, andando a lavorare all’Eni. Il Professorementre esce dal Senato dopo aver reso ...