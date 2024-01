Da Garrone a Mission | Impossible | i Film nominati Oscar 2024 su Sky Cinema e NOW!

Leggi su digital-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) In corsa per l’® come MigliorInternazionale IO CAPITANO, intensa pellicola firmata da Matteo, arriva in prima tv in versione originale lunedì 29 gennaio alle 21:15 su SkyUno in streaming su NOW e disponibile on demand.Presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia e vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, IO CAPITANO racconta l’odissea contemporanea di due giovani migranti senegalesi, Seydou e Moussa, che attraversano l’Africa con tutti i suoi pericoli per inseguire un sogno chiamato Europa. Ilè scritto da Matteo, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri.Otto candidature per BARBIE il ...