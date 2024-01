Da Davos al G7 italiano Gli scenari di Cerra e Fubini

Leggi su formiche

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si è da poco chiusa la settimana del World Economic Forum di, e a breve si terrà la prima ministeriale del G7 a guida italiana (13-14-15 marzo a Verona e Trento, su industria, tecnologia e digitale). Quali temi al centro dei panel e (soprattutto) dei colloqui informali che si sono tenuti in Svizzera avranno un impatto sulle 20 riunioni italiane, in particolare su quella dei capi di governo che si terrà a Borgo Egnazia in Puglia dal 13 al 15 giugno? Ne abbiamo parlato con Rosario, presidente del Centro Economia Digitale, e Federico, vicedirettore del Corriere della Sera che da anni partecipa al summit alpino, curatore della newsletter Whatever it takes. Bretton Woods, il dollaro (ancora) centrale e i dubbi sul debito americanoha ricordato che nel 2024 ricorrono gli 80 anni degli accordi di ...