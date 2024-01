Curling | una vittoria e una sconfitta per l’Italia a Gangwon | in lotta per la fase a eliminazione diretta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Prosegue il torneo dia squadre miste nell’ambito delle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva in corso di svolgimento a(Corea del Sud) e che mette in mostra quelli che saranno i talenti sportivi del futuro.ha perso la prima partita di giornata contro la Gran Bretagna per 7-5: dopo un equilibratissimo 4-4 al termine del quinto end, Logan Carson e compagni hanno messo a segno due punti nella sesta frazione e poi hanno chiuso i conti con il sigillo dell’ottavo parziale. Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero, Rebecca Mariani hanno prontamente reagito e sono poi riusciti a battere il Brasile per 10-3. Partita a senso unico in favore degli azzurri, che hanno marcato quattro punti nel primo end e altri quattro nel quarto gioco, tramortendo definitivamente i ...

Nel Curling ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili a Gangwon in Corea del Sud esordio positivo per l'Italia; a San Gallo (Svizzera) podio prestigioso per il Team Ribotta nel WCT Elite Challenge.Ha potuto partecipare al programma, perché è saltata la trasferta oltreoceano, in Canada, che era prevista proprio in questa fine di settimana, per partecipare a una tappa del Grand slam di curling.