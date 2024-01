Cucina italiana | dalla candidatura Unesco allo spazio Evento Ice a Las Vegas con 150 vip Usa e italiani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) A quattro giorni dal lancio di Axiom 3, la missione partita dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral che per la prima volta porta nellole eccellenze alimentari del Made in Italy, la, candidata a Patrimonio immateriale dell’umanità dell’torna ad essere protagonista. La cultura e le tradizioni gastronomiche italiane sono state celebrate in occasione dell’edizione invernale del Fancy Food Show – la più grande manifestazione del Nord America dedicataspecialty food e alle bevande in corso a Las, dal 21 al 23 gennaio 2024. Ingredienti unici e di prima qualità abbinati a ricette e preparazioni conosciute in tutto il mondo, interpretate con innovazione e creatività da chef e imprese d’eccellenza. Partita a marzo dell’anno scorso su impulso ...