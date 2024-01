Cristiano Ronaldo infortunato | l’Al-Nassr annulla le due amichevoli in Cina|Estero

(Di martedì 23 gennaio 2024) 2024-01-23 18:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: No, no party: un singolo calciatore può far saltare un’amichevole. Il curioso episodio riguarda l’asso portoghese, il cui infortunio ha stravolto i piani del. NIENTEIN CINA –infatti ha deciso di rinviare a data da destinarsi le dueche avrebbe dovuto disputare in Cina: domani contro lo Shanghai Shenhua (24 gennaio) e domenica contr lo Zhejiang (28 gennaio). Il motivo? L’assenza di, attrazione principale offerta dal club saudita nella tournée cinese: i biglietti erano andati esauriti in pochi ...

No Cristiano Ronaldo, no party: un singolo calciatore può far saltare un`amichevole. Il curioso episodio riguarda l`asso portoghese, il cui infortunio ha stravolto.