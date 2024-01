Cristiano Ronaldo infortunato | l'Al-Nassr annulla le due amichevoli in Cina

(Di martedì 23 gennaio 2024) No, no party: un singolo calciatore può far saltare un'amichevole. Il curioso episodio riguarda l'asso portoghese,...

Domani andrà in scena la finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter: in palio potrebbe non esserci solo l’ambito trofeo Napoli e Inter si ... (spazionapoli)

In un’intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record, Cristiano Ronaldo ha condiviso il suo punto di vista in merito a un riconoscimento ... (sportface)

Già, Cristiano Ronaldo è un tipino vanitoso: la cosa è nota e non fa certo nulla per nasconderlo. Insomma, chi vuole fargli male può attaccarlo per ... (liberoquotidiano)

No Cristiano Ronaldo, no party: un singolo calciatore può far saltare un`amichevole. Il curioso episodio riguarda l`asso portoghese, il cui infortunio ha stravolto.Dal 26 gennaio con la messa in onda della sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City saranno disponibili per chi si iscrive alla piattaforma una serie di contenuti «free» ...Prendi i soldi e scappa. Questa la brutale sintesi con cui Maurizio Sarri ha descritto la scelta di giocare la Supercoppa in Arabia. Ci ha preso a metà. I soldi, la Serie A li ha presi eccome: 23 mili ...