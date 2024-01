Cristiano Ronaldo infortunato | l’Al Nassr annulla la tournée | tifosi furiosi in Cina

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’infortunio diha portato all’mento dellada parte del. Le due amichevoli previste inper il 24 e 28 gennaio sono infatti rinviate a data da destinarsi. Icinesi sono infuriati per la notizia, e alcuni di loro si sono radunati in segno di protesta sotto albergo di Shenzen dove ha alloggiato in questi giorni la squadra saudita in cui milita il fuoriclasse portoghese. Secondo quanto riporta RMC Sport inoltre, per calmare la situazione all’esterno dell’hotel è addirittura dovuta intervenire la polizia. SportFace.

Il rinvio di due amichevoli che avrebbero consentito loro di assistere dal vivo alle giocate di Cristiano Ronaldo, maggiore attrazione del calcio asiatico e non solo. Erano attesissime le ...Bufera in Cina per l'annullamento della tournée dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Tifosi infuriati all'esterno dell'albergo di Shenzhen che sta ospitando in queste ore la squadra del fenomeno ...