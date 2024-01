Crisi retail | WaveMarketing | “Affianchiamo imprenditori per trovare nuova linfa vitale e di crescita”

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 23 gennaio 2024) Allaè necessario rispondere con strategie locali per competere nel mercato globale I dati forniti dall’ISTAT svelano una sfida emergente nel settore delitaliano. A settembre 2023 si è registrato un calo congiunturale dello 0,3% in valore e dello 0,6% in volume per le vendite al dettaglio. Un decremento che si riflette sia nei beni alimentari che non alimentari, con particolare evidenza nel calo tendenziale dei beni non alimentari, che segna un -1,8% in valore e un -5,2% in volume. Tuttavia, nel medesimo periodo, si è verificato un incremento tendenziale dell’1,3% in valore complessivo delle vendite al dettaglio, nonostante un marcato calo in volume del 4,4%. La grande distribuzione e le vendite online mantengono invece unapositiva. In questo scenario, i piccoli negozi di ...