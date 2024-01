Costantino Vitagliano parla della malattia rara che gli ha sconvolto la vita | ecco come sta ora

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo un lungo ricovero in ospedale,ha condiviso la sua toccante esperienza e la lotta contro unache ha stravolto la suada un momento all’altro durante una recente intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato i momenti difficili che ha affrontato eha cercato di preservare la sua forza.racconta il dramma in ospedaleha spiegatotutto sia iniziato da un semplice incidente, una frattura al dito durante un momento di gioco con sua figlia. Ma le complicazioni non si sono fatte attendere. Una visita al pronto ...

Non è un momento facile per Costantino vita gliano. A metà anni Duemila era uno dei volti più famosi della tv italiana, idolo di Uomini e donne, ... (liberoquotidiano)

Costantino Vitagliano racconta un episodio shock della sua vita in cui ha creduto di morire. Dopo l’annuncio sui social di fine novembre in cui rivelava ai suoi fan con un video di avere una malattia… ...Grande risultato per Milo Infante con Ore 14. Il programma di Rai2 sale a 964.000 spettatori (8.1% di share). Nel finale della scorsa settimana si era fermato a 837.000 spettatori (6.9%).Costantino Vitagliano a Verissimo ha parlato della sua rara malattia, l'ex tronista non sta vivendo un momento facile, ha pensato di morire ...