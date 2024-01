“Così finisce male…” Per Mara Venier è un momento nero | la ‘zia’ rischia di affondare

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Certe parole, specie quando toccano un monumento della televisione con, fanno molto male. A pronunciarle è Aldo Grasso sulle colonne del Corriere della Sera. Sono state queste settimane complicate per la zia, costretta perennemente ad inseguire i diretti competitor su Canale 5. Verissimo e Amici continuano infatti a mietere successi, con dati auditel importanti. Domenica scorsa, per esempio, il distacco tra Domenica in e Amici è stato di quasi 5 punti percentuali, un divario importante. >>“Fiordaliso, te lo dico chiaro”. Grande Fratello, sempre piùtra lei e Beatrice: “Perché tu con gli autori…”. È finita ormai Un flop che spiega Aldo Grasso: “C’erano ospiti Al Bano, Marina Occhiena (la bionda dei Ricchi e poveri), Michele, Maurizio Mandelli, frontman dell’Equipe 84, Tiziana Rivale. Se...