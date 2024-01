Cosa farebbe piuttosto Djokovic Bertolucci è sicuro | Sinner è già spacciato?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Per il 36enne Novakla semifinale degli Australian Open contro l'azzurro Jannik"sarà la partita dell'anno". Potrebbe sembrare strano, visto il curriculum impressionante del serbo, intoccabile numero 1 del ranking Atp, ma strano non è per chi mastica tennis da decenni come Paolo. L'ex azzurro della gloriosa Coppa Davis 1976, nel corso della tradizionale "Telefonata" con l'amico ed ex collega Adriano Panatta, il podcast per Il tennis italiano, si è lasciato andare a una profezia sul match che venerdì attende Nole e Jannik. Il primo ha eliminato l'americano Fritz in quattro set, il 22enne altoatesino di San Candido ha invece avuto la meglio sul più ostico Andrey Rublev, numero 5 al mondo, per tre set a zero, portando a 5 partite e 0 set concessi ai rivali il suo impressionante ruolino a Melbourne 2024. ...