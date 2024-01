Cosa è successo a Jannik Sinner? Chiarita la natura del problema fisico

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha dovuto fare i conti con undurante il quarto di finale degli Australian Open 2024. Nel corso del confronto con il russo Andrey Rublev, il tennista italiano ha fronteggiato un fastidio agli addominali che avrebbe potuto dargli dei seri grattacapi. L’episodio si è manifestato nel bel mezzo del secondo set, quando l’altoatesino si trovava in battuta sul 3-2 in favore dell’avversario e si era portato comodamente in vantaggio per 30-0 e poi 40-15 con uno splendido rovescio lungolinea. A seguire l’azzurro ha sbagliato due diritti (40-40) e proprio in quel frangente si è toccato gli addominali (nella parte destra) per la prima volta e successivamente ha messo largo il passante di diritto dopo una palla corto. A seguire un altro massaggio allo stomaco, prima di annullare una break break con ...