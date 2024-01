Cori razzisti a Maignan | una gara a porte chiuse all’Udinese

Lo stadio dell' Udinese è stato chiuso per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A per quanto accaduto sabato con Mike Maignan (pianetamilan)

Roma, 23 gen. (askanews) – Una gara a porte chiuse per l’Udinese dopo gli insulti razzisti a Maignan: è questa la decisione del Giudice Sportivo ... (ildenaro)

MILANO (ITALPRESS) – Obbligo per l'Udinese di disputare una gara a porte chiuse . Lo ha deciso il giudice sportivo di serie A dopoquanto avvenuto ... (liberoquotidiano)

MILANO (ITALPRESS) – Obbligo per l'Udinese di disputare una gara a porte chiuse . Lo ha deciso il giudice sportivo di serie A dopoquanto avvenuto ... (iltempo)

Nel provvedimento ufficiale il Giudice Sportivo ha motivato la sanzione in questo modo: "Letto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle ...occasione dei cori razzisti contro il portiere rossonero Maignan. Il Giudice Sportivo ha deciso “visto il referto arbitrale, nonchè il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle ...(Adnkronos) - Udinese sanzionata con una gara a porte chiuse, dopo quanto avvenuto sabato scorso durante il match con il Milan e i cori razzisti rivolti al portiere rossonero Mike Maignan. Il Giudice ...