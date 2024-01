Coppa di Lega inglese | il Chelsea ribalta 6-1 il Middlesbrough e vola in finale

La Coppa di Lega inglese è giunta alla fase cruciale. Tra stasera e domani si disputeranno infatti le sfide di ritorno delle semifinali: in campo due big e due.Nato a Östersund (Svezia) nel 1992, Gaddefors è un ala di 201 centimetri per 98 chili, nazionale svedese dal 2013. Il nuovo acquisto dei Bulls arriva giovanissimo in Italia dopo l’esperienza con Uppsa ...LAMEZIA TERME – La città di Lamezia rischia di non poter ospitare sul parquet del palaSparti una partita nazionale della Coppa Italia di A calcio a 5 ... (tutte le partite sono state fissate dalla ...