Coppa d’Asia 2024 | ok Australia e Iran | Emirati arabi e Uzbekistan agli ottavi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Vanno in archivio i Gironi B e C di. Nel Girone Bnon si fanno male e pareggiano 1-1 chiudendo rispettivamente al primo, 7 punti, e al secondo, 5 punti, posto in classifica. Boyle porta avanti i Socceroos al 45? e Turgunboev risponde al 78? per l’1-1 finale. La Siria batte 1-0 l’India grazie al gol di Khribin al 76? e centra un terzo posto che le permette di accederedi finale come una delle quattro migliori terze. Nel Girone C l’fa tre su tre e batte 2-1 gliUniti. Decisiva la doppietta di Mehdi Taremi, 26? e 65?. Inutile ai fini del risultato il gol allo scadere di Al Ghassani, che al 64? aveva sbato un rigore. ...