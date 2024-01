Coppa d’Africa | si salva l’Egitto | eliminato il Ghana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Sinistro di Zizo che finisce largo. 54? Mohamed di testa non trova la porta. 52? Destro di Trezeguet ... (oasport)

LIVE Egitto-Capo Verde 0-1 - Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA : finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Notte fonda per l’Egitto che senza Salah non sembra avere la forza per ribaltare la partita, servirà ... (oasport)